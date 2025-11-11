Milano 16:36
44.334 +1,00%
Nasdaq 16:36
25.402 -0,82%
Dow Jones 16:36
47.514 +0,31%
Londra 16:36
9.884 +0,99%
Francoforte 16:36
24.062 +0,43%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Leonardo

Si muove verso il basso la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, con una flessione dell'1,91%.
