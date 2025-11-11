PLATINUM del 10/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Brilla il metallo bianco-argenteo, che chiude la seduta con un aumento del 2,58%.
La situazione di medio periodo del platino resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.601,2. Supporto visto a quota 1.560,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.642,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)