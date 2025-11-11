Milano 17:35
44.439 +1,24%
Nasdaq 18:16
25.469 -0,56%
Dow Jones 18:16
47.732 +0,77%
Londra 17:35
9.900 +1,15%
Francoforte 17:35
24.088 +0,53%

Pozzi Milano, Rinaldo Denti e figli salgono al 10,17% del capitale

Finanza, Partecipazioni rilevanti
Pozzi Milano, Rinaldo Denti e figli salgono al 10,17% del capitale
(Teleborsa) - Pozzi Milano, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dell'arte da tavola, ha comunicato che l'azionista Cryn Finance S.A. - SPF riconducibile a Rinaldo Denti ha superato la soglia di rilevanza del 10% del capitale sociale cumulativamente con i propri figli.

Tale circostanza è conseguenza dell'acquisto di 385.000 azioni ordinarie Pozzi Milano da parte di Cryn Finance S.A. - SPF e dell'acquisto, in modo coordinato, di ulteriori 350.000 azioni ordinarie da parte dei tre figli.

Gli altri azionisti significativi sono Diego Toscani (54,36%), Fabio Sanzogni (6,83%) e Delia S.r.l. - società riconducibile a Guglielmo Di Silvio (5,60%). Il mercato è al 23,04%.
Condividi
```