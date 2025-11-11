Pozzi Milano, Rinaldo Denti e figli salgono al 10,17% del capitale

(Teleborsa) - Pozzi Milano
, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dell'arte da tavola, ha comunicato che l'azionista Cryn Finance S.A. - SPF riconducibile a Rinaldo Denti
ha superato la soglia di rilevanza del 10%
del capitale sociale cumulativamente con i propri figli.
Tale circostanza è conseguenza dell'acquisto di 385.000 azioni
ordinarie Pozzi Milano da parte di Cryn Finance S.A. - SPF e dell'acquisto, in modo coordinato, di ulteriori 350.000 azioni ordinarie da parte dei tre figli.
Gli altri azionisti significativi
sono Diego Toscani (54,36%), Fabio Sanzogni (6,83%) e Delia S.r.l. - società riconducibile a Guglielmo Di Silvio (5,60%). Il mercato
è al 23,04%.