RCS MediaGroup, ricavi in calo nei nove mesi ma margini in leggera crescita

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato i risultati al 30 settembre 2025. Nei primi nove mesi dell’anno il Gruppo ha registrato ricavi consolidati pari a, rispetto ai 602,3 milioni dello stesso periodo del 2024, con una quota dial 26,1% del totale.L’è salito a 91,8 milioni di euro (91,4 milioni nel 2024) e l’a 52,6 milioni (51,5 milioni), mentre ildi Gruppo si attesta a(32,1 milioni). La posizione finanziaria netta risulta positiva per 9,9 milioni, in miglioramento rispetto ai 7,8 milioni di fine 2024, nonostante la distribuzione di dividendi per 36,2 milioni di euro.si sono attestati a 227,3 milioni (237,1 milioni nel 2024), con la componente digitale in crescita al 41,7% del totale. I ricavi editoriali e diffusionali sono stati pari a 234,2 milioni, sostenuti dall’aumento degli abbonamenti digitali, in particolare per Corriere della Sera (727 mila abbonati) e La Gazzetta dello Sport (259 mila).In, le testate El Mundo, Marca ed Expansión confermano la leadership nei rispettivi segmenti, con circa 1,3 milioni di abbonamenti digitali complessivi.RCS prevede di chiudere il 2025 con, in linea con l’anno precedente, e di proseguire nella generazione di cassa operativa.