Rottamazione: Lega spinge per allargare platea, nel mirino Mes e reversibilità unioni civili

(Teleborsa) - Modifiche al testo della manovra "sono possibili, assolutamente"
: lo ha detto il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini che ha comunque parlato di "buona legge di bilancio che può essere ancora migliorata".
"C'è la pace fiscale in legge di bilancio, le rate si potranno pagare da luglio dell'anno prossimo, e stiamo lavorando con emendamenti della Lega per allargare ancora di più la platea, ad esempio per mettere la rottamazione anche a chi ha degli accertamenti in corso", ha detto a Bari, a margine di un evento del suo partito in vista delle Regionali."Per la Lega la priorità è la pace fiscale
, la liberazione di milioni di italiani, quasi 15 milioni, in ostaggio dell'Agenzia delle entrate per cartelle che partivano da 10 e nel tempo sono arrivate a 20-30-40-50 -
ha ribadito -. Fare con questi italiani un patto di fiducia, un mutuo nove anni, con rate tutte uguali, senza tassa di ingresso e cancellando le sanzioni, consentirà a tanti di pagare e allo Stato di incassare".
"I margini ci sono su tutto, so che Claudio Durigon st
a lavorando su quello", ha detto ancora Salvini rispondendo a chi domandava se ci siano i margini per un intervento sulle pensioni attraverso gli emendamenti alla manovra.
Intanto, sono destinati a fare discutere alcuni emendamenti che il leghista Claudio Borghi,
uno dei relatori della manovra, ha già annunciato. Per esempio, "vendere il Mes e
con questo procurarsi 15 miliardi per abbassare le tasse. Abbiamo delle quote di Mes che l’Ue dice che valgono 15 miliardi. Noi non vogliamo usarlo. Possiamo venderle agli altri Paesi europei"
Ma anche un emendamento alla manovra "a cui terrei molto è togliere la reversibilità per le pensioni delle unioni civili. Se vuoi la reversibilità ti sposi
", ha annunciato ancora Borghi.