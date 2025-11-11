SILVER del 10/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Seduta decisamente positiva per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo del 4,57%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 51,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 48,23. L'equilibrata forza rialzista dell'argento è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 55,17.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)