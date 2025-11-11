Milano 11:30
44.217 +0,73%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:30
9.868 +0,82%
Francoforte 11:30
23.982 +0,09%

SILVER del 10/11/2025

Finanza
SILVER del 10/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Seduta decisamente positiva per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo del 4,57%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 51,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 48,23. L'equilibrata forza rialzista dell'argento è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 55,17.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
