Sony alza le stime: utili e ricavi in crescita, dazi USA meno pesanti

(Teleborsa) - Sony
alza le sue previsioni sugli utili dopo aver riportato profitti superiori alle attese, grazie a un impatto minore dei dazi USA e ai segnali positivi dalla divisione musica e semiconduttori.
Il conglomerato con sede a Tokyo prevede ora un utile operativo
di 1.430 miliardi di yen per l'anno fiscale che terminerà a marzo, in aumento dell'8% rispetto alle precedenti previsioni. Ciò, ha spiegato l'azienda, è dovuto in parte a un impatto inferiore al previsto dei dazi statunitensi (50 miliardi di yen contro i 70 miliardi stimati inizialmente). Migliorate anche le stime sul fatturato
a quota 12.000 miliardi di yen con un incremento del 3% rispetto alle stime iniziali; così come l'utile netto
di 1.050 miliardi di yen (con un incremento di 80 miliardi rispetto alla previsione di agosto).
L'azienda dell'elettronica giapponese ha anche annunciato un nuovo riacquisto di azioni
per 100 miliardi di yen.