Sony alza le stime: utili e ricavi in crescita, dazi USA meno pesanti

Sony

(Teleborsa) -alza le sue previsioni sugli utili dopo aver riportato profitti superiori alle attese, grazie a un impatto minore dei dazi USA e ai segnali positivi dalla divisione musica e semiconduttori.Il conglomerato con sede a Tokyo prevede ora undi 1.430 miliardi di yen per l'anno fiscale che terminerà a marzo, in aumento dell'8% rispetto alle precedenti previsioni. Ciò, ha spiegato l'azienda, è dovuto in parte a un impatto inferiore al previsto dei dazi statunitensi (50 miliardi di yen contro i 70 miliardi stimati inizialmente). Migliorate anche le stime sula quota 12.000 miliardi di yen con un incremento del 3% rispetto alle stime iniziali; così come l'di 1.050 miliardi di yen (con un incremento di 80 miliardi rispetto alla previsione di agosto).L'azienda dell'elettronica giapponese ha anche annunciato unper 100 miliardi di yen.