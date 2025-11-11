Svizzera vicina ad accordo con Stati Uniti per dazi al 15%

(Teleborsa) -con l'Amministrazione Trump. Un'aliquota del 15% equivarrebbe a quella applicata alla vicina Unione Europea. E' quanto riporta l'agenzia Bloomberg, dopo che il Paese ha dovuto sopportare, dopo il fallimento delle trattative condotte fra i negoziatori statunitensi e svizzeri nel mese di luglio.Un accordo - anticipa l'agenzia internazionale - potrebbe essere concluso entro le prossime due settimane. I negoziati, però, sono ancora in corso e non c'è una decisione definitiva, pertanto l'esito dei colloqui non è scontato e potrebbe ancora fallire, come accaduto la scorsa estate.si erano conclusi con l'applicazione alla Svizzera del, pari appunto al 39%. Dazio che era stato richiesto dal leader statunitense sulla percezione di uno squilibrio commerciale fra i due Paesi, che si riflette in un deficit commerciale USA di quasi 40 miliardi nei confronti della Svizzera.Sin da allora, il Paese ha cercato die, non più tardi della scorsa settimana, unanello Studio Ovale. L'incontro è andato così bene che il presidente USA aveva subito ordinato al rappresentante per il Commercio USA Jamieson Greer di intensificare i negoziati con Berna.Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ne frattempo, ha confermato che la sua amministrazione sta "lavorando a un accordo per abbassare leggermente i dazi", ma non ha confermato che la tariffa sarebbe al 15%. ", ha detto il tycoon.