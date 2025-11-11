Vodafone, semestre in crescita: cedola più generosa per gli azionisti

Vodafone

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'esercizio 2025/2026 conin aumento del 7,3% a 19,6 miliardi di euro "grazie alla forte crescita dei ricavi da servizi e al consolidamento di Three Uk, parzialmente compensati da oscillazioni valutarie sfavorevoli".L'al netto dei leasing è cresciuto del 5,9% a 5,7 miliardi di euro e del 6,8% su base organica, poiché la crescita dei ricavi da servizi nella maggior parte dei mercati è stata parzialmente compensata dall'impatto finale della modifica della legge sulla TV in Germania e dai continui investimenti commerciali.L'è sceso del 9,2% a 2,2 miliardi di euro."Prevediamo di raggiungere il limite superiore delle nostre previsioni: Ebitda rettificato tra 11,3 e 11,6 miliardi di euro e flusso di cassa libero rettificato tra 2,4 e 2,6 miliardi di euro" si legge nella nota dei conti. "Prevediamo un aumento del dividendo per azione dell'esercizio 2026 del 2,5%"."Grazie ai progressi della nostra trasformazione, Vodafone ha costruito un impulso su larga scala. Nel secondo trimestre abbiamo assistito a un'accelerazione dei ricavi da servizi, con buone performance nel Regno Unito, in Turchia e in Africa, e un ritorno alla crescita del fatturato in Germania. Sebbene abbiamo ancora molto da fare,, promuovendo ulteriori miglioramenti operativi in tutta l'azienda, espandendo le nostre iniziative di customer satisfaction e avviando rapidamente l'integrazione delle reti Vodafone e Three nel Regno Unito", commenta l'AD. "Sulla base delle nostre migliori performance, aggiunge la manager, prevediamo ora di raggiungere la fascia superiore delle nostre previsioni sia per quanto riguarda l'utile che il flusso di cassa e, poiché la nostra prevista traiettoria di crescita pluriennale è ora in corso,, con un aumento previsto del 2,5% per quest'anno finanziario".