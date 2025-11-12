Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'11/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Rialzo marcato per il Dow Jones 30, che archivia la sessione in utile dell'1,18% sui valori precedenti.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 48.266,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 47.250,9. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 49.282,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)