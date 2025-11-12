Milano 9:50
44.908 +1,06%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:50
9.909 +0,10%
24.363 +1,14%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'11/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'11/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Rialzo marcato per il Dow Jones 30, che archivia la sessione in utile dell'1,18% sui valori precedenti.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 48.266,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 47.250,9. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 49.282,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```