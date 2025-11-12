Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'11/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Moderatamente al rialzo la prestazione del cross Euro contro la valuta britannica, che chiude con una variazione percentuale dello 0,41%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,8821. Rischio di discesa fino a 0,8785 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,8857.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)