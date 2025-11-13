Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 12/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Risultato positivo per l'indice principale della Borsa di Parigi, che lievita dell'1,04%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8.338,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8.047,2. L'equilibrata forza rialzista del CAC 40 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8.629,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)