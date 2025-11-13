Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 12/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Performance infelice per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 12 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni di breve periodo del FTSE 100 sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 9.968,8. Possibile una discesa fino al bottom 9.739,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 10.197,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)