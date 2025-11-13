Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 12/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Lieve ribasso per il Nasdaq Composite, che chiude in flessione dello 0,26%.
Lo status tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 23.620,9. Rischio di eventuale correzione fino al target 23.098,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 24.143,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)