Giappone, Prezzi produzione (MoM) in settembre

Giappone, Prezzi produzione (MoM) in settembre
Giappone, Prezzi produzione in settembre su base mensile (MoM) +0,4%, in calo rispetto al precedente +0,5%.

(Foto: Walkerssk / Pixabay)
