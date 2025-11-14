Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 13/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Lieve ribasso per indice spagnolo, che chiude in flessione dello 0,23%.
Lo status tecnico di breve periodo di IBEX 35 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 16.828,3. Rischio di eventuale correzione fino al target 16.113,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 17.542,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)