Milano 13-nov
44.755 0,00%
Nasdaq 13-nov
24.993 -2,05%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13-nov
9.808 0,00%
Francoforte 13-nov
24.042 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 13/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 13/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Lieve ribasso per indice spagnolo, che chiude in flessione dello 0,23%.

Lo status tecnico di breve periodo di IBEX 35 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 16.828,3. Rischio di eventuale correzione fino al target 16.113,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 17.542,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```