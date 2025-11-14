Milano 13-nov
44.755 0,00%
Nasdaq 13-nov
24.993 -2,05%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13-nov
9.808 0,00%
Francoforte 13-nov
24.042 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 13/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 13/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico di medio periodo dell'indice MDAX rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 29.882,8, mentre i supporti sono stimati a 29.066,1. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 30.699,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```