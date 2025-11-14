Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 13/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Affonda sul mercato l'indice nipponico, che alla chiusura soffre con un calo dell'2,00%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 50.933,8. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 49.928,3. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 49.599,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)