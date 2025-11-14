Milano 10:00
44.410 -0,77%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:00
9.710 -1,00%
Francoforte 10:00
23.875 -0,69%

Crolla a Francoforte Renk

Migliori e peggiori
Crolla a Francoforte Renk
(Teleborsa) - Pressione su Renk, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,97%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Renk mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,63%, rispetto a +1,76% del Germany MDAX).


Lo status tecnico di medio periodo di Renk ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 65,55 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 67, mentre il primo supporto è stimato a 64,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```