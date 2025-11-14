Crolla a Francoforte Renk

(Teleborsa) - Pressione su Renk
, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,97%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Renk
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,63%, rispetto a +1,76% del Germany MDAX
).
Lo status tecnico di medio periodo di Renk
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 65,55 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 67, mentre il primo supporto è stimato a 64,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)