Milano 14:07
43.814 -0,41%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:07
9.682 -0,17%
Francoforte 14:07
23.736 -0,59%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 16/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro / Dollaro USA, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,03%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,1642. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,1598. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,1686.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
