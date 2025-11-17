Milano 14:08
43.804 -0,43%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:08
9.681 -0,18%
Francoforte 14:08
23.731 -0,61%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 14/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 14/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 novembre

Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un trascurabile +0,08%.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del FTSE 100 restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 9.845,6. Il supporto più immediato è stimato a 9.632,5. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 9.558,9, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```