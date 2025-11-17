Banca d'Italia, Panetta: "Economia irregolare al 10% del Pil, minaccia alla crescita e alla coesione"

(Teleborsa) - L’inmantiene dimensioni rilevanti e continua a rappresentare un freno allo sviluppo. A lanciare l’allarme è il governatore della Banca d’Italia,, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno di Studi 2025-26 della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria di Roma. "In Italia l’economia irregolare ha dimensioni significative", ha affermato. "Secondo le stime dell’Istat, quella non osservata nel 2023 generava un valore aggiunto pari ae al 10% del Pil". Numeri che restituiscono, secondo Panetta, la profondità del fenomeno e l’urgenza di unsistemico.Il governatore ha evidenziato che "quasi la metà dell’economia non osservata è localizzata nel Nord Italia", mentre "circa un terzo" si concentra nel. Ma se si guarda all’, le differenze territoriali restano marcate: "inferiore al 10 per cento al Nord" contro "oltre il 16 per cento nel Mezzogiorno". Panetta ha sottolineato che "il lavoro sommerso alimenta lo sfruttamento e penalizza le fasce più vulnerabili", mentre "l’azione dellecompromette la libertà di impresa e indebolisce la fiducia nelle istituzioni". Da qui un giudizio netto: "L’economia irregolare resta un fenomeno esteso e radicato, che ostacola lae intacca i".Contrastarla non significa solo recuperare gettito: "È unnella capacità dell’Italia di crescere in modo duraturo ed equo", ha affermato Panetta. I progressi non mancano: "Dal 2011 l’incidenza dell’economia non osservata sul Pil è diminuita di 2 punti percentuali», mentre "la quota deiè scesa di oltre un punto, al 10%" e "l’in rapporto al prodotto si è ridotta di quasi un terzo, al 4%". Risultati che riflettono "la trasformazione del sistema economico e il rafforzamento della capacità operativa della Pubblica amministrazione".Il governatore ha rimarcato anche "il consolidamento del", con imprese più solide e un crescente ricorso al, favorito dalle garanzie pubbliche post-pandemia. Parallelamente, ha sottolineato "i rilevanti progressi dell’amministrazione finanziaria", ottenuti tramite l’uso della: dichiarazione precompilata, registrazione telematica dei contratti, digitalizzazione delle procedure di accertamento. E soprattutto la "", cui è attribuibile "circa due terzi dell’aumento del gettito IVA nel 2019". Anche "la diffusione dei", accelerata dalla pandemia, ha rafforzato la base imponibile: "ogni punto percentuale in più di spesa digitale genera quasi mezzo punto di gettito IVA aggiuntivo".Nonostante i progressi, "molto rimane da fare" per migliorare efficienza e capacità dell’amministrazione. L’economia irregolare, ha ricordato Panetta, è alimentata anche da "complessità delle norme" e "onerosità del prelievo fiscale". Cruciali "inclusione finanziaria" e "credibilità delle istituzioni". Ma il governatore ha messo in guardia anche contro nuove frontiere dell’illegalità: "tra i rischi che richiedono maggiore attenzione figurano quelli legati alle". Nel primo semestre del 2025, "oltre 4.600 casi di operazioni sospette" hanno riguardato criptovalute, "più della metà" segnalate dai VASP.Il ruolo dellaresta "decisivo", ha concluso Panetta, sottolineando una collaborazione "che si traduce in benefici concreti per i cittadini". L’obiettivo è chiaro: proseguire con determinazione "sulla via delle riforme», perché "non vi sono scorciatoie" nella lotta a un fenomeno che incide sulla crescita, sulla legalità e sulla fiducia nel sistema Italia.