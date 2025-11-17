Francoforte: performance negativa per Aixtron

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Aixtron
, che mostra un decremento del 2,00%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Aixtron
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,58%, rispetto a +1,5% del Germany MDAX
).
Le implicazioni di medio periodo di Aixtron
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 18,06 Euro con primo supporto visto a 17,08. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 16,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)