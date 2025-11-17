Milano 14:14
Francoforte: performance negativa per Aixtron

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Aixtron, che mostra un decremento del 2,00%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Aixtron mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,58%, rispetto a +1,5% del Germany MDAX).


Le implicazioni di medio periodo di Aixtron confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 18,06 Euro con primo supporto visto a 17,08. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 16,74.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
