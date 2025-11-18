Meta batte l'Antitrust USA, nessuno scorporo di WhatsApp e Instagram

Meta

(Teleborsa) -ottiene una vittoria giudiziaria di rilievo negli Stati Uniti. Un giudice federale ha respinto la causa antitrust intentata dalla(FTC), stabilendo che il gruppo guidato da Mark Zuckerberg non detiene un monopolio sui social media.La procedura, avviata cinque anni fa, mirava a costringere Meta allo, acquisite rispettivamente nel 2012 e nel 2014. Secondo l’accusa, quelle operazioni avrebbero consentito all’azienda di consolidare illegalmente la propria posizione dominante, eliminando potenziali concorrenti.Nella sentenza, il giudiceha rilevato che l’Antitrust non è riuscito a dimostrare l’esistenza di un monopolio attuale, infliggendo così uno smacco all’agenzia americana. Per Meta, che controlla anche, si tratta di una vittoria significativa dopo anni di battaglia legale e di un segnale importante nella lunga disputa tra Big Tech e autorità regolatorie.