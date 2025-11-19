Acea vince premio “Corporate Heritage Awards 2025”

(Teleborsa) -i è aggiudicata il premio “Corporate Heritage Awards 2025”, riconoscimento ideato e organizzato da Leaving Footprints per celebrare le imprese che si distinguono per la valorizzazione del loro patrimonio storico e culturale attraverso progetti creativi e di impatto sociale. Il premio è stato conferito al museo aziendale “ACEA Heritage” per la categoria “Narrazioni attraverso luoghi”. La cerimonia della quinta edizione del Premio si è svolta ieri in Confindustria nell’ambito della XXIV Settimana della Cultura d’Impresa.è una mostra per raccontare la storia e la cultura di Acea, un viaggio tra opere, documenti e oggetti per scoprire come il primo operatore idrico in Italia, nei suoi 116 anni di attività, ha contribuito alla crescita economica, sociale e civile del Paese.allestito nell’ex salone del pubblico della storica sede di piazzale Ostiense, fa parte della rete di Museimpresa, Associazione Italiana di Archivi Musei d'Impresa che riunisce la storia delle imprese italiane d’eccellenza. “Arte, design e architettura a Palazzo”, un viaggio tra le opere di Gino Marotta, alcune inedite, e Pietro De Laurentiis, due artisti che hanno lavorato alle sculture monumentali di Acea: sono esposte, su una superficie di 1.300 metri quadri, 70 tra disegni, bozzetti, sculture e manoscritti. Acea Heritage ospita anche un archivio fisico di 31mila foto dal fondo fotografico storico aziendale e una biblioteca con oltre 600 volumi e pubblicazioni.dichiara l’amministratore delegato di Acea