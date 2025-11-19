Acea vince premio “Corporate Heritage Awards 2025”

(Teleborsa) - Acea s
i è aggiudicata il premio “Corporate Heritage Awards 2025”, riconoscimento ideato e organizzato da Leaving Footprints per celebrare le imprese che si distinguono per la valorizzazione del loro patrimonio storico e culturale attraverso progetti creativi e di impatto sociale. Il premio è stato conferito al museo aziendale “ACEA Heritage” per la categoria “Narrazioni attraverso luoghi”. La cerimonia della quinta edizione del Premio si è svolta ieri in Confindustria nell’ambito della XXIV Settimana della Cultura d’Impresa. Acea Heritage
è una mostra per raccontare la storia e la cultura di Acea, un viaggio tra opere, documenti e oggetti per scoprire come il primo operatore idrico in Italia, nei suoi 116 anni di attività, ha contribuito alla crescita economica, sociale e civile del Paese. Lo spazio espositivo,
allestito nell’ex salone del pubblico della storica sede di piazzale Ostiense, fa parte della rete di Museimpresa, Associazione Italiana di Archivi Musei d'Impresa che riunisce la storia delle imprese italiane d’eccellenza. “Arte, design e architettura a Palazzo”, un viaggio tra le opere di Gino Marotta, alcune inedite, e Pietro De Laurentiis, due artisti che hanno lavorato alle sculture monumentali di Acea: sono esposte, su una superficie di 1.300 metri quadri, 70 tra disegni, bozzetti, sculture e manoscritti. Acea Heritage ospita anche un archivio fisico di 31mila foto dal fondo fotografico storico aziendale e una biblioteca con oltre 600 volumi e pubblicazioni. “Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento per il museo ACEA Heritage. Abbiamo voluto raccontare la storia e la cultura di Acea attraverso oggetti, documenti e opere. Un viaggio creativo ed originale grazie al quale si può scoprire come l’Azienda abbia contribuito alla crescita economica, sociale e civile dell’Italia. Si tratta di un patrimonio storico unico che rappresenta la nostra creatività e il nostro impegno quotidiano per la qualità”,
dichiara l’amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo.