Analisi Tecnica: indice MDAX del 20/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre
Composto ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, in flessione dello 0,74% sui valori precedenti.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice MDAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 28.120,5. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 29.089,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 27.797,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)