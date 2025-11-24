Analisi Tecnica: EUR/GBP del 23/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 23 novembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un timido -0,14%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,882. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,8772. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,8756.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)