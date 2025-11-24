Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 21/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 novembre

Punta con decisione al rialzo la performance del Nasdaq Composite, con una variazione percentuale dello 0,88%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 21.998,1. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 22.628,1. Il peggioramento del Nasdaq Composite è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 21.723.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)