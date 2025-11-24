Milano 13:51
42.309 -0,83%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:51
9.564 +0,26%
Francoforte 13:51
23.226 +0,58%

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 21/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 novembre

Punta con decisione al rialzo la performance del Nasdaq Composite, con una variazione percentuale dello 0,88%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 21.998,1. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 22.628,1. Il peggioramento del Nasdaq Composite è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 21.723.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
