Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 24/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Sostanziale invarianza per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la seduta con un +0,1%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 9.517,2. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 9.562,1. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 9.607.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)