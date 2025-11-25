Milano 11:26
42.091 -0,49%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:26
9.534 -0,01%
Francoforte 11:26
23.181 -0,25%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 24/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 24/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Seduta positiva per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che avanza bene e porta a casa un +1,26%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'indice MDAX rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 28.762,1, mentre i supporti sono stimati a 28.369,4. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 29.154,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```