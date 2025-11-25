Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 24/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Brillante rialzo per il maggiore indice americano, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,55%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'S&P 500 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 6.760,6. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 6.926,9, mentre il primo supporto è stimato a 6.594,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)