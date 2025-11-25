Wall Street positiva. Occhi puntati sul Federal Reserve

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che mostra un guadagno dell'1,16% sul Dow Jones
, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500
, che arriva a 6.748 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100
(+0,18%); in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,41%).
L'attenzione degli investitori è rivolta a diversi dati macro economici, tra i primi ad essere diffusi dopo che il più lungo shutdown del governo nella storia degli Stati Uniti, e alle trimestrali che potrebbero fornire indicazioni sulla resilienza del consumatore statunitense.
In materia di politica monetaria crescono le scommesse per un nuovo taglio dei tassi alla fine della riunione della Fed, di dicembre, dopo i commenti dovish di alcuni funzionari.
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti sanitario
(+2%), beni di consumo secondari
(+1,78%) e materiali
(+1,32%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia
(-0,81%) e informatica
(-0,51%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Merck
(+3,99%), Home Depot
(+3,79%), Nike
(+3,27%) e Salesforce
(+2,59%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Nvidia
, che ottiene -3,58%.
Tentenna Chevron
, con un modesto ribasso dello 0,90%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Lululemon Athletica
(+4,77%), Analog Devices
(+4,57%), Workday
(+4,27%) e GE Healthcare Technologies
(+3,52%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Advanced Micro Devices
, che ottiene -6,32%.
Sotto pressione ARM Holdings
, che accusa un calo del 3,70%.
Scivola Nvidia
, con un netto svantaggio del 3,58%.
In rosso AppLovin
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,26%.