Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 25/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Seduta negativa per il Light Sweet Crude Oil, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,32%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il greggio WTI, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 57,53. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 59,13 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 56,96.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
