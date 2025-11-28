Analisi Tecnica: EUR/USD del 27/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro / Dollaro USA, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.
Tecnicamente, l'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,1626, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,1541. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,1711.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)