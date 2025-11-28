Milano 27-nov
43.220 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 27-nov
9.694 0,00%
Francoforte 27-nov
23.768 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 27/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 27/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro / Dollaro USA, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,1626, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,1541. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,1711.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```