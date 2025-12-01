Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 28/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 novembre
Piccolo passo in avanti per il FTSE Mid Cap, che porta a casa un misero +0,38%.
Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 58.756. Rischio di discesa fino a 58.061 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 59.452.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)