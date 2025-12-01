Milano 11:55
42.972 -0,89%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 11:55
9.717 -0,04%
Francoforte 11:54
23.541 -1,24%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 28/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 28 novembre

Piccolo passo in avanti per il FTSE Mid Cap, che porta a casa un misero +0,38%.

Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 58.756. Rischio di discesa fino a 58.061 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 59.452.


A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
