Antitrust, sanzione di 2 milioni a Talea Group

Talea Group

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 2 milioni di euro a, attiva nel commercio elettronico di parafarmaci e farmaci da banco. La società ha attuato, almeno da novembre 2023, una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del consumo, consistente nella pubblicazione di offerte non veritiere riguardo alla disponibilità e ai tempi di consegna dei prodotti venduti online.L’istruttoria, spiega l'Antitrust, ha anche accertato che Talea Group ha effettuato consegne parziali o tardive, ha ritardato i rimborsi spettanti a seguito di recesso o di annullamento unilaterale dell’ordine e non ha fornito un adeguato servizio di assistenza post-vendita.L’Autorità, pur tenendo conto di alcune azioni positive attuate dalla società nel corso dell’istruttoria, ha deliberato che Talea Group comunichi, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative intraprese per far cessare queste condotte.