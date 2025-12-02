Milano
11:56
43.513
+0,59%
Nasdaq
1-dic
25.343
0,00%
Dow Jones
1-dic
47.289
-0,90%
Londra
11:57
9.737
+0,36%
Francoforte
11:57
23.759
+0,72%
Martedì 2 Dicembre 2025, ore 12.13
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 59,29 dollari alle 11:30
Petrolio a 59,29 dollari alle 11:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
02 dicembre 2025 - 11.30
Prezzo del greggio Wti a 59,29 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 60,46 dollari alle 19:30
Petrolio a 57,94 dollari alle 08:30
Petrolio a 59,28 dollari alle 19:30
Petrolio a 59,06 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
+0,15%
Altre notizie
Petrolio a 60,76 dollari alle 15:40
Petrolio a 57,97 dollari alle 08:30
Petrolio a 57,88 dollari alle 19:30
Petrolio a 58,21 dollari alle 19:30
Petrolio a 59,45 dollari alle 15:40
Petrolio a 59,72 dollari alle 15:40
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto