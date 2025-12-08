Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:31
25.589 -0,40%
Dow Jones 18:31
47.730 -0,47%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 5/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per l'Eurostoxx 50, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,1%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5.743, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5.686. L'equilibrata forza rialzista dell'Eurostoxx 50 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5.799.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
