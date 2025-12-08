Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:33
25.583 -0,42%
Dow Jones 18:33
47.739 -0,45%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,19%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.098,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,19%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato -0,19%, a quota 8.098,96 in apertura.
Condividi
```