Analisi Tecnica: indice DAX dell'8/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre
Giornata fiacca per il principale indice di Francoforte, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,07%.
L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24.163,4 e primo supporto individuato a 23.811,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24.515,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)