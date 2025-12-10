Milano 9:57
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 9/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 9/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,939, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,9357. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,9423.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
