Milano 14:08
43.839 +0,31%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 14:08
9.699 -0,04%
Francoforte 14:08
24.317 +0,09%

Amsterdam: risultato positivo per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: risultato positivo per ArcelorMittal
Bene il produttore di acciaio, con un rialzo del 2,00%.
Condividi
```