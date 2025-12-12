Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'11/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 dicembre

Ribasso scomposto per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,69% sui valori precedenti.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 60,87. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 63,02. Il peggioramento del greggio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 60,16.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)