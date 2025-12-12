Milano 11-dic
Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'11/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 dicembre

Debole la giornata per il cambio Euro / CAD, che porta a casa un calo dello 0,23%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,6203. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,6175. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,6165.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
