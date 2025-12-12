Milano 14:08
Analisi Tecnica: Hang Seng Index dell'11/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 dicembre

Sostanziale invarianza per l'Hang Seng Index, che archivia la seduta con un -0,04%.

Lo scenario tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 25.281,5 con area di resistenza individuata a quota 25.932,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 25.032,4.


