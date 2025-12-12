Analisi Tecnica: indice CAC-40 dell'11/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 dicembre
Rialzo marcato per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in utile dello 0,79% sui valori precedenti.
Lo status tecnico di medio periodo del CAC 40 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 8.126,1, mentre i supporti sono stimati a 8.034,1. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 8.218,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)