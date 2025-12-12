Milano 11-dic
Analisi Tecnica: indice DAX dell'11/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 dicembre

Sessione moderatamente positiva quella dell'11 dicembre, per il principale indice di Francoforte, che termina gli scambi in salita a 24.294,6.

L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24.383,4 e primo supporto individuato a 24.117. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24.649,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
