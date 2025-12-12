Milano 10:14
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'11/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'11/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 dicembre

Sessione moderatamente positiva quella dell'11 dicembre, per il principale indice della Borsa di Londra, che termina gli scambi in salita a 9.743.

Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9.750,1, mentre il primo supporto è stimato a 9.688,9. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9.811,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
