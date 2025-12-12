Milano 11-dic
43.702 0,00%
Nasdaq 11-dic
25.687 -0,35%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 11-dic
9.703 0,00%
Francoforte 11-dic
24.295 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX dell'11/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 dicembre

Modesta la performance per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha registrato un marginale guadagno a 29.920,1.

Le implicazioni di breve periodo dell'indice MDAX sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 30.005,1. Possibile una discesa fino al bottom 29.750,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 30.260,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
