Milano 11-dic
43.702 0,00%
Nasdaq 11-dic
25.687 -0,35%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 11-dic
9.703 0,00%
Francoforte 11-dic
24.295 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'11/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 dicembre

Controllato progresso per il maggiore indice americano, che chiude in salita dello 0,21%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.921,2. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.860,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6.981,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
